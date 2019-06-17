تعريف منسوبي ” سعود الطبية ” بوثيقة ” أفصح “

تركية البدر(صدى):

نظمت مدينة الملك سعود الطبية بالتعاون مع إدارة تخطيط الموارد البشرية بوزارة الصحة، الحملة التعريفية لوثيقة الإفصاح ، والتي ينفذها مكتب الإفصاح وتعارض المصالح “أفصح” بالوزارة.

وقد أجاب فريق الحملة على تساؤلات منسوبي ومنسوبات المدينة الطبية ضمن إطار تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لمنسوبي المدينة.

كما أكد فريق الحملة على أهمية الوثيقة الإلكترونية للإفصاح في نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف «الصحة» مع رؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقى الخدمة، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الإفصاح وتعارض المصالح وبيان فوائد الالتزام بما ورد في الوثيقة وتعزيز الرقابة الذاتية.

وتأتي الوثيقة تواصلًا لجهود وزارة الصحة والتزامًا منها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومنع حالات تعارض المصالح والحد من المخالفات الإدارية والمالية، حيث تم بناؤها على أساس ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص “الباب الخامس” منها، الذي حمل عنوان تعارض المصالح ومكافحة الفساد.

يذكر أن هذه الوثيقة تنطبق على جميع موظفي الوزارة ولا يستثنى أحد منها، حيث تعد أداة تهدف إلى تعزيز أهمية دور موظف وزارة الصحة وتنمية روح المسؤولية لديه، وبموافقته على الوثيقة يكون قدم معنى للالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها وزارة الصحة.