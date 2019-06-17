بالصور.. إنعاش قلب معتمر ثمانيني بمطار جدة قبل مغادرته لبلاده

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، من إنعاش قلب ” معتمر مغربي ” يبلغ من العمر ٨٠ عاماً كان مغادراً إلى بلاده عبر الصالة السعودية الجنوبية.

وعن التفاصيل، قال الدكتور محمد بن جمال فلمبان، المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن ابنة المعتمر لاحظت على والدها أنه لا يستجيب لكلامها؛ ما جعلها تلجأ إلى إبلاغ المختصين.

وتم إحضار ” المعتمر ” إلى المركز الطبي وكان في انتظاره فريق طبي، وعند الكشف عليه تبين انقطاع النفس والنبض لديه.

وأوضح ” فلمبان ” أنه تم وضع المريض في غرفه الإنعاش وتم إنعاشه لمدة ٢٠ دقيقة، وتمّت استعادة النبض للمعتمر وبعدها تمّ نقل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة لاستكمال علاجه.