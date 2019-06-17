كانتاس عن تهديدات ” القطرية ” : ” انسحبوا طالما أنكم غير راضين “

نايف السالم(صدى):

خاطب آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة ” كانتاس إيرويز ” ، إدارة الخطوط الجوية القطرية، قائلا: ” يمكنكم أن تنسحبوا طالما أنكم غير راضين “، وذلك رداً على تهديدات الخطوط الجوية القطرية المتكررة والمتجددة، بالانسحاب من الاتفاق العالمي لشركات الطيران، وسط نزاع حاد بسبب خطط توسع الشركة القطرية.

وأوضح رئيس الخطوط الجوية الأسترالية أنه ” لا ينبغي لأحد أن يبقى في تحالف طالما ساده الاعتقاد بأن ذلك التحالف لا يعمل لصالحه “.

وأشار إلي أن كلتا الشركتين جزء من اتفاق ” وان وورلد ” ، وهو تجمع لمجموعة من أفضل شركات الطيران في العالم، منها شركة طيران كاثي باسيفيك.