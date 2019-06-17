إنقاذ حياة طفل غريق في مستشفى حقل العام

نايف السالم(صدى):

تمكن طاقم طبي بمستشفى حقل العام، اليوم الاثنين، من إنقاذ حياة طفل غريق يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، وصل إلى قسم الطوارئ بحالة إغماء؛ نتيجة تغيبه عن الوعي.

وتم سحب محتوى المعدة للطفل بأنبوب معدي، بعدها تم تدفئة الطفل، وخلال دقيقتين تحسّن النبض إلى (120)، والأكسجين إلى نسبة (92%) .

وفي السياق نفسه، وُضع الطفل بقسم العناية المركزة لمدة يوم تحت الملاحظة الطبية اللازمة، بعدها غادر المستشفى بحالة صحية جيدة.