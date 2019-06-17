فتح باب القبول للفصل التدريبي بتقنية الأفلاج

نايف السالم(صدى):

كشفت ” الكلية التقنية ” بمحافظة الأفلاج، عن فتح بوابة القبول للفصل التدريبي الأول للعام ” 1440- 1441هـ ” .

وأوضحت الكلية أن التسجيل في تخصصات ” مكانيكا السيارات، والحاسب الآلي ( دعم فني )، والتقنية الإدارية ( محاسبة ) ” .

وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية، والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

ودعت الراغبين في اللالتحاق، لسرعة التسجيل عبر البوابة في الموعد المحدد؛ وذلك اعتبارًا من 14 إلى 22 من شهر شوال الحالي.