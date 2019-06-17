إلزام المعلمين والمعلمات العاملين في الفصل الصيفي بتوقيع عقود 

عادل الحربي(صدى):

قررت وزارة التعليم، إلزام جميع المعلمين والمعلمات العاملين في الفصل الصيفي بتوقيع (عقد) للتدريس في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي مصدقا من إدارة الإشراف التربوي.

وقالت إنه لا يحق للمكلفين بالعمل في الفصل الصيفي التراجع عن العمل فيه بعد بدء الدراسة وفي حالة انسحابه بعد توقيع العقد لا يحق له الترشح للعمل في الفصل الصيفي للعامين القادمين.

وأوضحت أن مكافأة الحصص والأيام التي يتغيب فيها المكلفين بالعمل في الفصل الصيفي سواء كان بعذر أو بدون عذر تحسم وفي حالة انقطاع أحد المكلفين عن العمل بالفصل الصيفي بنهي تكليفه ونحسب له المدة الزمنية التي عمل بها ويكلف آخر للقيام بالعمل.

ولفتت وزارة التعليم إلى المكافأة المالية عن الحصة الدراسية بمبلغ قدره 100 ريال فقط للبنين والبنات، كما حددت مكافأة القائد والوكيل والمرشد بمكافأة مقطوعة تعادل ٢٤ حصة دراسية بما في ذلك أسبوع التسجيل والاختبارات أما المعلم المكلف بتدريس مقررات الفصل الصيفي مكافأة مقطوعة عن كل حصة بما لا يزيد عن ٢٤ حصة أسبوعيا ،أما المساعد الإداري ومسجل المعلومات ومحضر المختبر مكافأة مقطوعة ما تعادل ١٦ حصة أسبوعيا، أما أعضاء لجنة الفصل الصيفي عدا مشرف التعليم الثانوي مكافأة مقطوعة تعادل ١٦ حصة دراسية، أما مشرف التعليم الثانوي مكافأة مقطوعة تعادل ٢٤ حصة.