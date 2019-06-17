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الدكتور المزيني.. يشكر وزير التعليم بمناسبة تعيينه

الدكتور المزيني.. يشكر وزير التعليم بمناسبة تعيينه
عبدالرحمن المالكي (صدى):

تقدم الدكتور خالد صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بالشكر لمعالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد ال الشيخ ، ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار د. حاتم المرزوقي وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، راجيا ان يكون عند حسن الظن ويقدم ما يتطلعون إليه ويعزز مكانة الرياضة الجامعية محليا وعالميا ، كما شكر د. المزيني الدكتور عبدالله البقمي الرئيس السابق للاتحاد على ما قدمه من جهود مميزة طيلة السنوات التي أمضاها رئيسا للاتحاد ، داعيا الله له بالتوفيق والعون والسداد .

يذكر ان الدكتور خالد المزيني يحمل الدكتوراه في فسيولوجيا الجهد البدني من جامعة كانساس الأمريكية ، وحاصل على جائزة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية للتفوق العلمي لدرجتي الماجستير والدكتوراه ، وقد عمل مشرفاً عاما ومديرا لمشروع تأسيس كلية علوم الرياضة في جامعة الملك سعود ثم عميداً للكلية لأربع سنوات ، كما شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية .


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