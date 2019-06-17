عملية تجميل تتسبب في تشوه قدمي فنانة شهيرة 

واشنطن(صدى):

صدمت نجمة الراب الأمريكية كاردي بي متابعيها بعدما نشرت على خاصية ” ستوري ” على حسابها على ” إنستجرام ” صورة لقدميها المنتفختين.

وأوضحت أنها لن تخضع لأي عملية تجميل بعد اليوم بسبب إصابتها بأعراض جانبية مزعجة جداً بعد العملية الأخيرة التي أجريت لها.

ولفتت: ” أمارس الرياضة منذ نحو أسبوعين لأنني لن أخضع لعمليات التجميل مجدداً.. لكن دعوني أقول لكم إنني لم أشعر بالانزعاج منذ ذلك الحين “.

وأبانت: ” أنظروا إلى قدمي المنتفختين وفي كل مرة أستقل الطائرة ينتفخ بطني مجدداً ” ، مشيرة إلى أن الأطباء طلبوا منها الخلود إلى الراحة لأن مثل هذه الانتفاخات قد تسبب أمراضاً خطرة.