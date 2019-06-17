روي فيتوريا: سعيد مع النصر وأتمنى الاستمرار

نواف السالم(صدى):

قال مدرب نادي النصر، روي فيتوريا، في تصريحات إعلامية ، إذا عدت للبرتغال ، سأعود بأفكار واضحة حول ما أريد ، فليس لدي شيء محدد مسبقا ، وحاليا أنا سعيد مع نادي النصر وأتطلع إلى الاستمرار ، مُعبراً عن سعادته بالعمل في بالمملكة مع الفريق النصراوي.

وحول نجم بنفيكا الموهوب جواو فليكس، الذي يرى الكثيرون أنه سيكون كرستيانو رونالدو الجديد، قال التقني البرتغالي: “للوصول إلى مستوى التميز، عليه تلبية عدة مراحل حتى خارج الملعب.في رأيي ، اللاعب الذي يتمتع بهذا العمر ، مع إمكانات أكبر ، لديه مجموعة من الخصائص التي تجذب انتباه المدربين”.

وأنهى مدرب النصر بقوله: “لا يفاجئني تألق فيليكس في بنفيكا ليكون في سن مبكرة مطلوب في اكبر أندية أوروبا، لديه إمكانيات هائلة، عليه الحذر من تغيير البلد في عمره الصغير، الزواج وإنجاب الأطفال، يجب أن يدير حياته جيدا، نتحدث عن مشروع لاعب، لا يزال هناك العديد من المراحل للوصول إلى القمة”.