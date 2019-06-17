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  • نشر : منذ 47 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. احتراق سيارة نقل أموال على طريق بيشة

بالصور.. احتراق سيارة نقل أموال على طريق بيشة
أبها(صدى):

احترقت سيارة نقل أموال صباح اليوم، بمنطقة ” ملحة ” على الطريق الواصل بين ” بيشة – سبت العلايا ” .

وعن التفاصيل، اندلع الحريق في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا.

وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لمركز ” عفراء ” من إطفاء الحريق، فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 45 دقيقة

طيب الفلوس احترقت ويش سب الحريق

[ عدد التعليقات: 75615 ] نشر منذ 8 دقائق

الحمد لله على سلامة الارواح ،،،

,, لكن ماهو السبب …………..؟

[ عدد التعليقات: 22352 ] نشر منذ 5 دقائق

معليكم السبب بتطلعه وزارة الداخليه انتم بس قولو الحمدلله على السلامه وخلو منكم شغل غيركم

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