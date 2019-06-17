بالصور.. احتراق سيارة نقل أموال على طريق بيشة

أبها(صدى):

احترقت سيارة نقل أموال صباح اليوم، بمنطقة ” ملحة ” على الطريق الواصل بين ” بيشة – سبت العلايا ” .

وعن التفاصيل، اندلع الحريق في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا.

وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لمركز ” عفراء ” من إطفاء الحريق، فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.