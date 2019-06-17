بالصور.. احتراق سيارة نقل أموال على طريق بيشة
احترقت سيارة نقل أموال صباح اليوم، بمنطقة ” ملحة ” على الطريق الواصل بين ” بيشة – سبت العلايا ” .
وعن التفاصيل، اندلع الحريق في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا.
وباشرت فرقة الدفاع المدني الحريق، وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لمركز ” عفراء ” من إطفاء الحريق، فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.
مغرد[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب الفلوس احترقت ويش سب الحريق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75615 ] نشر منذ 8 دقائق
الحمد لله على سلامة الارواح ،،،
,, لكن ماهو السبب …………..؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 22352 ] نشر منذ 5 دقائق
معليكم السبب بتطلعه وزارة الداخليه انتم بس قولو الحمدلله على السلامه وخلو منكم شغل غيركم