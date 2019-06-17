شاب يوزع حلوى ” الكنافة ” احتفالا بطلاقه من زوجته

عمان(صدى):

أثار شاب أٌردني ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب اختياره طريقة غريبة للاحتفال بطلاقه من زوجته عبر توزيع حلوى ” الكنافة ” .

حيث قام الشاب بنشر صورًا لحلوى ”الكنافة“ التي اعتاد الأردنيين توزيعها في الأفراح والمناسبات ، ”حلوان الطلاق“.

وعلق أحد المتابعين على الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلًا ”شكلها معوفيته حاله“ ويقصد بذلك طليقته، وقال آخر ”ما حد بيعرف شو هيه الظروف الي أدت إلى الطلاق، فعشان هيك ما حدا يحط بذمته إنه السبب من الرجل أو السبب من المرأة“.