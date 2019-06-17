بعد تجربة بيراميدز.. ” آل الشيخ ” يجهز لفريق أوروبي جديد

نواف السالم(صدى):

يستعد تركي آل الشيخ، مالك نادي ” بيراميدز ” السابق، لخوض تجربة جديدة في إنشاء جديد خلفا لتجربة ” بيراميدز ” الذي ينشط بالدوري المصري.

وعن ذلك، أوضح ” آل الشيخ ” عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” ، أن محمد جمال العاصي الذي شغل منصب المدير التنفيذي لبيراميدز، يقوم بالتجهز لفريق أوروبي جديد.

وأضاف: ” العاصي بيتجهز لفرقة أوروبا، العاصي مكتوب له كل صيف موال، لكن المرة دي حاجة تانية ” .

كما شارك المتابعين مقطع فيديو لـ ” العاصي ” وهو يقول ” في المرة الماضية قمنا بتكوين الفريق في 23 يومًا، نتمنى هذه المرة نحصل على مدة أطول ” ، ورد ” آل الشيخ ” مازحًا: ” هذه المرة في 15 يومًا ” .

يُذكر أن ” آل الشيخ ” أعلن مؤخرا عزمه خوض تجربة جديدة في مكان آخر، وتمنى التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.