بعد تجربة بيراميدز.. ” آل الشيخ ” يجهز لفريق أوروبي جديد
يستعد تركي آل الشيخ، مالك نادي ” بيراميدز ” السابق، لخوض تجربة جديدة في إنشاء جديد خلفا لتجربة ” بيراميدز ” الذي ينشط بالدوري المصري.
وعن ذلك، أوضح ” آل الشيخ ” عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” ، أن محمد جمال العاصي الذي شغل منصب المدير التنفيذي لبيراميدز، يقوم بالتجهز لفريق أوروبي جديد.
وأضاف: ” العاصي بيتجهز لفرقة أوروبا، العاصي مكتوب له كل صيف موال، لكن المرة دي حاجة تانية ” .
كما شارك المتابعين مقطع فيديو لـ ” العاصي ” وهو يقول ” في المرة الماضية قمنا بتكوين الفريق في 23 يومًا، نتمنى هذه المرة نحصل على مدة أطول ” ، ورد ” آل الشيخ ” مازحًا: ” هذه المرة في 15 يومًا ” .
يُذكر أن ” آل الشيخ ” أعلن مؤخرا عزمه خوض تجربة جديدة في مكان آخر، وتمنى التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.
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