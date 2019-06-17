بالصور.. مشاهد مرعبة لأفعى تبتلع تمساحا بأكمله

كانبرا(صدى):

تمكن مارتن مولر؛ وهو يخوض في قاربه الكاياك منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، من تصوير أفعى من فصيلة ” أفعى الزيتون ” وهي ثاني أكبر الأفاعي حجماً في أستراليا، تبتلع تمساحاً من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

وكشف كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلّق أحد المتابعين قائلاً ” صور مدهشة ومثيرة .. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى “.

ومن جانبها، أوضحا صاحبة موقع جيجي وايلدلايف، ميشيل جونز، إنها تحتفظ بأفعيين من هذه الفصيلة في منزلها كحيوانات أليفة؛ لافتة إلى أنه من الشائع أن تلتهم الأفاعي فرائسها “طالما أنها يمكن أن تدخلها في فمها.