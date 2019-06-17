زوجة كارلوس غصن تناشد ترامب بالتدخل

عادل الحربي(صدى):

انطلقت مناشدات من زوجة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإثارة قضية زوجها مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، خلال قمة لقادة مجموعة العشرين تعقد الشهر الجاري.

وأوضحت كارول غصن: ” أود أن يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الوزراء آبي عن الظروف العادلة، ظروف المحاكمة العادلة، وأن يسمح لي بالحديث إلى زوجي وأيضاً أن يحترم مبدأ المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته “.

ويواجه زوجها تهم ارتكاب مخالفات مالية وقد قال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة متهما زملاءه السابقين بطعنه في الظهر والتآمر للإطاحة به من رئاسة نيسان؛ حيث قالت إنها لم تتحدث إلى زوجها منذ إعادة إلقاء القبض عليه في الرابع من أبريل قبل الإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أسابيع.