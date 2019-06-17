طلقة تخترق سقف منزل مواطن بالطائف

الطائف(صدى):

تعرضت أسرة مقيمة في الطائف لعبرود سلاح رشاش اخترق يخترق قرميد المنزل وجبس سقف الصالة، ومن ثم سقوطها بداخله، فيما كان رب الأسرة خارج المنزل لقضاء بعض الأعمال .

وأكد رب الأسرة أنه تم إبلاغ عمليات الأمن (911 ) فور عودته للمنزل ومعرفته بما حدث لأسرته ، مشيرًا إلى أنها ليست الأولى؛ بل تكررت عملية إطلاق النار، وبكثافة في أوقات المناسبات من داخل الاستراحات وبعض المنازل في المنطقة ، أو بالأحياء المجاورة لهم؛ مستشهدًا بوفاة طفلة قبل سنوات بسبب طلقة نارية أو عبرود كان قد سقط عليها ومصدره مجهول.

وقال ، أن هدفه من البلاغ ونشر صور اختراق الطلقة لسقف منزلهم هو توعية الناس بخطورة تلك الرشاشات التي يحملها الكثير من الشبان بالزيجات وبعض المناسبات الأخرى، ويخلفون أحزانًا بدلًا من الأفراح، مطالبًا بالحزم وتكثيف الجهود لمتابعة هذه الفئة التي تحرص على حمل السلاح وإطلاق الأعيرة منه في المناسبات والتباهي بذلك؛ مذكّرًا إياهم بالعقوبات والجزاءات المفروضة عليهم.