مشروبات تساعد في التغلب على ” انتفاخ المعدة “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة نتيجة الإصابة بـ ” انتفاخ المعدة ” ؛ والذي يحدث جراء انتفاخ المعدة والأمعاء جراء الإفراط في الأكل والشرب؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز المشروبات التي تساعد على التغلب على انتفاخ المعدة.

– شاي النعناع

يحتوي النعناع على خصائص استرخاء العضلات التي يمكن أن تساعد في إطلاق الغازات المحاصرة في الجهاز الهضمي، كما يمكنه المساعدة أيضًا على حل مشكلات في الجهاز الهضمي مثل بعض التشنجات والأوجاع.

– المنتجات الغنية بـ ” البوتاسيوم ”

حيث تُعد علاج فعال لانتفاخ المعدة، حيث يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند على نحو 600 ملليجرام من البوتاسيوم، في حين أن الموز يحتوي على 422 ملليجراما.