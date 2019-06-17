الكشف عن السلع الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في الأسواق خلال مايو 2019

عادل الحربي(صدى):

أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2019 مقارنةً بشهر أبريل الذي سبقه، حيث أظهرت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال مايو.

وشمل التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية).

ويأتي كلٌ من (طماطم مستورد، وطماطم محلي، وباذنجان أسود محلي، ويوسفي باكستاني، وليمون وسط إفريقي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب محلي، وخوخ لبناني، ومنجا باكستاني، وتين محلي، وبرقوق / بخارى تركي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

بينما السلع غير الغذائية فسجل (ثوب صيفي رجالي ” الأصيل ” ، ومبيد حشرات بخاخ ” ريد ” ، ومناديل ورق محلي ” فاين ” ، وعقال سوري، وعباءة نسائية) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (صابون سائل للأواني ” فيري ” ، وحفاظات أطفال محلية ” بامبرز ” ، وشيلة ” طرحة ” ، ومبيض ملابس ” كلوركس ” ، وفحم).

وحول الخدمات، أبان التقرير أن أكثر الخدمات التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (الإقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وشقة مفروشة، وخياطة الرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة).