بالصور.. صحة القريات تكرم المتبرعين المنتضمين بالدم والجهات الداعمة

فاطمة الرويلي(صدى):

اقامت صحة القريات بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم ، حفل تكريم للجهات المشاركة والمساهمة في حملات التبرع بالدم وعدد من المتبرعين المنتضمين الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة , وكان من ضمن الجهات المشاركة والمساهمة قيادة حرس الحدود وجمرك الحديثه وبلدية القريات و كلية العلوم والآداب وكلية التقنية وكلية العلوم الطبية التطبيقية ومول القريات, وذلك بقاعة مستشفى القريات العام ،بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والقيت كلمة عن التبرع بالدم وعرض فيديو توعوي يهدف بتوجية الشكر إلى المتبرعين بالدم اللذين اهدوا الحياة للآخرين و زيادة الوعي لأهمية التبرع بالدم بأنتظام من أجل تأمين وتوفير الدم وضمان جودته للمرضى المحتاجين إليه مما يساهم في إنقاذ أرواح الكثيرين, كما القى سعادة مدير الشئون الصحية كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن التبرع بالدم وتأكيداً لأهميته وان هذا العمل إنساني نبيل و يساهم في انقاذ حياة الآف من المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم و كذلك الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث خطيرة فقدوا على أثرها كمية كبيرة من الدم وأثناء العمليات الجراحية الكبرى وقدم الشكر والتقدير لكل من سخر وقته وجهده للتبرع بالدم ,وفي الختام كرمت الجهات المشاركة و المساهمه بالتبرع بالدم.