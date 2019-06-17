صورة.. الأمير هاري يكشف عن وجه طفله الصغير في يوم الأب

لندن(صدى):

نشر الأمير هاري صورة للطفل الملكي آرتشي، في يوم الأب؛ حيث كان سابقاً قد نشر صورة لأقدام آرتشي في يوم الأم العالمي عندما كان عمر الطفل أقل من أسبوع.

وظهر الطفل وهو يمسك بإصبع دوق ساسكس، وتم التعليق بجانب الصورة: ” عيد أب سعيد! نتمنى أول يوم أب جميل لدوق ساسكس ” .

وجاء ذلك بعد الكشف عن أن آرتشي هاريسون سيعمّد في وندسور الشهر المقبل في الكنيسة التي تزوج فيها والديه، من المتوقع أن يحضر العائلة المالكة التعميد، لكن الملكة ستغيب عنه لإنشغالها في مهام أخرى.