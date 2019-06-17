إبل سائبة تعترض سيارة وتقتل رضيعا وخادمة بحفر الباطن
اعترضت مجموعة من الإبل السائبة، الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية؛ لتقتل طفل رضيع وخادمة جراء حادث مروري مروع.
وكان الابن الأكبر (20 عامًا) يقود مركبة من نوع ” جمس يوكن ” ، ليفاجأ بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور.
وتعرض شاب (17 عامًا) لإصابة بليغة يرقد بسببها الآن في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن؛ فيما تعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عامًا) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين.
وهناك رضوض وإصابات بسيطة للسائق؛ فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75618 ] نشر منذ 15 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم من توفي ويشفي من اصيب .. آمين ,,
غافل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يرحمهم ويصبر اهلهم ،، عند المرور حياة الابل اغلى من الانسان لذلك بيحطون الخطأ على السايق وبيحبسونه لين يسدد قيمة الابل المصاب.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6674 ] نشر منذ 15 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحم ميتهم ويشفي مصابهم