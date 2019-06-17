إبل سائبة تعترض سيارة وتقتل رضيعا وخادمة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

اعترضت مجموعة من الإبل السائبة، الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية؛ لتقتل طفل رضيع وخادمة جراء حادث مروري مروع.

وكان الابن الأكبر (20 عامًا) يقود مركبة من نوع ” جمس يوكن ” ، ليفاجأ بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور.

وتعرض شاب (17 عامًا) لإصابة بليغة يرقد بسببها الآن في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن؛ فيما تعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عامًا) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين.

وهناك رضوض وإصابات بسيطة للسائق؛ فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.