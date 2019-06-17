مصرع خبراء إيرانيين في انفجار صاروخ بقاعدة الديلمي

طهران(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن مقتل خبراء إيرانيين في أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة قرب العاصمة اليمنية، صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية، والتي تقع على بُعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء الدولي.

ويوضح هذا الحادث، طبيعة الدعم الذي يوفره النظام الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن؛ فيما كان الحوثيون قد استهدفوا قبل أيام، مطار أبها المدني جنوب غربي المملكة، بصاروخ قالت إنه من طراز “كروز”؛ ما أسفر عن جرح 26 مسافراً مدنياً.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الاعتداء يثبت حصول الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، كما يؤكّد استمرار النظام الإيراني في دعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود بشتى السبل.