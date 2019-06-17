” الفالح ” : من المهم جدا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة، المهندي خالد الفالح، اليوم الاثنين، أنه من المهم جدا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.

وكان ” الفالح ” قد قال يوم السبت إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل.

وأوضح حينها على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية، عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: ” نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل. إننا نعمل على ذلك ” .