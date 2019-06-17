سامسونج تستفيد من الحرب التجارية بين واشنطن والصين

وكالات(صدى):

توقع خبراء التكنولوجيا والعلوم التقنية، أن تستفيد شركة سامسونج من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بينما ستؤثر على إجمالي الطلب العالمي على الهواتف العام الجاري، خاصة بالنسبة لشركتي أبل الأمريكية وهواوي الصينية.

ومن جانبها، أوضحت ميا هوانغ، وهي محللة في شركة TrendForce المختصة بأبحاث السوق، إن الطلب أصبح ضعيفًا أكثر مما كان متوقعًا، بسبب الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنتجت سامسونج 293 مليون هاتف ذكي، الأمر الذي دفع لرفع مستوى التوقعات لحجم إنتاج سامسونج ليصل لأكثر من 300 مليون وحدة، في حين أنتجت هواوي 205 ملايين وحدة في عام 2018.

وقالت ميا هوانغ: ” أنه بسبب التقلبات الهائلة في السوق والتأثيرات المحتملة على الشحنات التي قد تنشأ عن مفاوضات مجموعة العشرين G20، فإننا نتوقع أن يصل إجمالي حجم إنتاج هواوي هذا العام إلى أقل من 200 مليون وحدة ” .