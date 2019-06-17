  • الإثنين 17

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ” ناسا ” ترصد شعار يشبه ” ستار تريك ” على المريخ

” ناسا ” ترصد شعار يشبه ” ستار تريك ” على المريخ

” ناسا ” ترصد شعار يشبه ” ستار تريك ” على المريخ
واشنطن(صدى):

توصلت الفضاء الأمريكية اكتشافًا غير مألوفًا، حيث رصدت شيئًا يشبه شعار ” مسلسل خيال أمريكي ” شهير على سطح كوكب المريخ.

وعن التفاصيل، أوضحت وكالة ناسا في تغريدة لها أن مركبة تابعة لها رصدت جسمًا على سطح الكوكب، يشبه شعار مسلسل ” ستار تريك ” أو طريق النجوم الذي بدأ إنتاجه في ستينيات القرن الماضي.

حيث جاء الرسم على شكل ” شيفرون ” الذي يشبه حرف ” v ” في اللغة الإنجيلزية، حيث عثرت عليه ” ناسا ” بمنطقة ” هيلاس ” باننيتيا الواقعة جنوب شرقي المريخ، ورجحت الوكالة أنه تشكل نتيجة عوامل الرياح والحمم البركانية والكثبان الرملية.

وأبانت ” ناسا ” أنه منذ فترة طويلة كانت هناك الكثير من الكثبان الرملية تتحرك في المنطقة، وفي مرحلة ما حدث انفجار وتدفقت الحمم البركانية حول الكثبان الرملية، وتصلبت هذه الحمم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *