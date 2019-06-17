” ناسا ” ترصد شعار يشبه ” ستار تريك ” على المريخ

واشنطن(صدى):

توصلت الفضاء الأمريكية اكتشافًا غير مألوفًا، حيث رصدت شيئًا يشبه شعار ” مسلسل خيال أمريكي ” شهير على سطح كوكب المريخ.

وعن التفاصيل، أوضحت وكالة ناسا في تغريدة لها أن مركبة تابعة لها رصدت جسمًا على سطح الكوكب، يشبه شعار مسلسل ” ستار تريك ” أو طريق النجوم الذي بدأ إنتاجه في ستينيات القرن الماضي.

حيث جاء الرسم على شكل ” شيفرون ” الذي يشبه حرف ” v ” في اللغة الإنجيلزية، حيث عثرت عليه ” ناسا ” بمنطقة ” هيلاس ” باننيتيا الواقعة جنوب شرقي المريخ، ورجحت الوكالة أنه تشكل نتيجة عوامل الرياح والحمم البركانية والكثبان الرملية.

وأبانت ” ناسا ” أنه منذ فترة طويلة كانت هناك الكثير من الكثبان الرملية تتحرك في المنطقة، وفي مرحلة ما حدث انفجار وتدفقت الحمم البركانية حول الكثبان الرملية، وتصلبت هذه الحمم.