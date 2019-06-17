تزامنا مع اليوم العالمي.. ” صحة حفرالباطن ” تنفذ حملات للتبرع بالدم لمدة أسبوع

رشيدة المطيري(صدى):

تفعيلاً لليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يقام هذا العام تحت شعار “تزويد الجميع بدم مأمون”، بدأت صحة حفرالباطن اليوم تنفيذ حملات للتبرع بالدم تستمر على مدار أسبوع كامل.

وانطلقت حملات التبرع من مديرية الشؤون الصحية، من أجل التحفيز للتبرع بالدم تطوعاً، وتشجيع المجتمع على التبرع الدائم والمتواصل وتعزيز التعاضد والتكافل الاجتماعي والبدء في التبرع من قِبَل منسوبي الشؤون الصحية.

وتستمر الحملة لمدة أسبوع من خلال مستشفيات الملك خالد والولادة والأطفال ومستشفى حفرالباطن المركزي، إضافة إلى مركز صحي شرق المحمدية، والتي تستهدف تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر في بنوك الدم؛ من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة – لا قدر الله.

وكانت الصحة أطلقت الأسبوع الماضي وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك حملة تبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي تم تنفيذها في حفرالباطن بمنفذ الرقعي وذلك في مقر إدارة الجمارك شارك فيها منسوبي المنفذ.