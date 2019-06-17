بالفيديو.. سلمى رشيد توضح جنس مولودها الأول

مليكة فؤاد(صدى):

أوضحت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة برنامج ” Arab Idol”، جنس مولودها الأول؛ حيث نشرت مقطع فيديو وهي تحمل بالونة باللون الأسود مكتوب عليها طفل وفتاة بالإنجليزية.

وقامت سلمى رشيد بوخزها لتكشف عن اللون بداخلها وهو اللون الأزرق والذي يدل على أن المولود صبي، وتلقت سلمى رشيد العديد من تعليقات متابعيها الذين هنأوها على المولود.

وكانت آخر أعمالها أغنية ” آش جايدير” ، وهي باللهجة المغربية من كلمات فاروق قصلاوي وتلحين مهدي العظماوي، ومن توزيع زهير حصداوي.