وظائف شاغرة للجنسين بجامعة حفر الباطن 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة حفر الباطن عن توافر وظائف أكاديمية نسائية ورجالية شاغرة، مشيرة إلى الكليات المتوفر بها الشواغر منها كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الهندسة، كلية المجتمع، كلية الصيدلة، كلية العلوم الطبية، كلية إدارة الأعمال.كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

واشترطت أن يكون المتقدم لائقا صحي، الوظائف للسعوديين حصرا، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً في القطاع الحكومي.

ودعت المهتمين بالوظائف التقديم من يوم الأحد 13/10/1440هـ من الساعة 8 صباحاً ولغاية 22/10/1440هـ على الرابط التالي: هنا