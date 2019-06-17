رسالة هامة من كاريلو لجمهور الهلال 

طلال الغامدي(صدى):

قال الجناح الأيمن للفريق البيروفي ومحترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، إن منتخب بيرو لا يشعر بضغوط بسبب الحاجة إلى الفوز على بوليفيا في كأس كوبا أمريكا، وذلك بعد تعادل يوم السبت دون أهداف ضد فنزويلا في اليوم الأول من مرحلة المجموعات.

وأوضح كاريلو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيروفية: ” لا يوجد أي ضغوط.. لقد جاء الناس لدعمنا ولدينا رغبة أكبر في الذهاب إلى الميدان والفوز بالمباراة للانتقال إلى المرحلة التالية “.

وأشار: ” سنواصل مع الأسلحة لدينا. وكان الفريق جيدا هجوميا ولكن لدينا القدرة على خلق المزيد من الفرص للتسجيل، وأعتقد أننا سوف نفعل ما لدينا “.