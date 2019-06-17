6 أضرار صحية عند ارتداء الكعب العالي 

لندن (صدى):

أوضح أخصائي العظام من معهد تقويم العظام البريطاني، الدكتور تيم أليرديس، أنّ الأحذية ذات الكعب العالي، تلحق أضراراً كثيرة للقدمين والجسم.

ولفت إلى أنّ ارتداء الكعب العالي يسبب مشاكل للكثير من أعضاء الجسم ابتداءً من إصبع القدم الكبير وحتى العمود الفقري.

وحول الأضرار الناجمة عن ارتداء الكعب العالي على النحو التالي:أولا.. تورم إصبع القدم الكبير وتصلبه نتيجة للضغط المطبق عليه من ثقل الجسم.

ثانيا.. مشاكل في عضلات الساق، كالتشنج أو الشد العضلي.

ثالثا.. تصلب أنسجة الجسم وتشنجها.

رابعا.. نشوء البقع الصلبة على جلد أسفل القدم.

خامسا.. التهاب المفاصل الشديد.

سادسا.. هشاشية العظام وترققها.