مدرب الاتحاد يطلب تغيير عدد من محترفي الفريق الأجانب

نواف السالم(صدى):

طالب خوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد، تغيير عدد من محترفي الفريق الأجانب وعلى رأسهم الثنائي الإيفواري ” سانوجو، والرأس الأخضري جاري رودريجيز ” .

وعن ذلك، كشفت مصادر في تصريحات محلية لها أن أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي الاتحاد، سيجتمع بعد عقد الجمعية العمومية وتنصيبه رئيساً مع وكلاء أعمال اللاعبين الذين أبدى سييرا رغبته في الاستغناء عنهم.

وسيأتي ذلك لأجل إدارة ناديه؛ لبحث الحلول المقترحة لإبعادهم عن الصفوف الاتحادية، إما بإعارتهم أو بيع المدة المتبقية من عقودهم.

وفيما يتعلق باستقطاب العناصر الأجنبية، وضع ” سييرا ” دول أمريكا الجنوبية هدفاً لاستقطاب عناصر أجنبية منها لدعم الاتحاد وفي مقدمتها تشيلي.

وكان الاتحاد قد وقع مع جاري رودريجيز عقداً يمتد نحو أربعة مواسم ونصف الموسم، لم يمض منه إلا موسم واحد.

بينما تبقى من مدة عقد سانوجو نحو موسمين ونصف الموسم، بعد أن تم التوقيع معه في وقت سابق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.