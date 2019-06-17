توفر وظائف شاغرة للجنسين بفندق ” ويندام جاردن “
كشف فندق ” ويندام جاردن ” عن توفر وظائف شاغرة في قسم الاستقبال للرجال والنساء في ” الدمام ” ، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– المؤهل المطلوب: ثانوي على أقل تقدير.
– يشترط في المتقدمين إتقان اللغة الإنجليزية.
– اللباقه وحسن التعامل.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
– ويفضل من لديه خبرة استقبال في الفنادق.
– يشترط التوفر على رخصة قيادة.
– السلامة البدنية.
-أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 40 سنة.
– يشترط التفرغ التام للعمل.
-الوظائف للسعوديين حصرًا.
-الراتب يحدد بعد المقابلة.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للاستفسار عبر الرقم التالي: 0555640766 وزيارة الفندق من اجل التقديم على الوظائف.
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