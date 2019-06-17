توفر وظائف شاغرة للجنسين بفندق ” ويندام جاردن “

فاطمة المالكي(صدى):

كشف فندق ” ويندام جاردن ” عن توفر وظائف شاغرة في قسم الاستقبال للرجال والنساء في ” الدمام ” ، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– المؤهل المطلوب: ثانوي على أقل تقدير.

– يشترط في المتقدمين إتقان اللغة الإنجليزية.

– اللباقه وحسن التعامل.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

– ويفضل من لديه خبرة استقبال في الفنادق.

– يشترط التوفر على رخصة قيادة.

– السلامة البدنية.

-أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 40 سنة.

– يشترط التفرغ التام للعمل.

-الوظائف للسعوديين حصرًا.

-الراتب يحدد بعد المقابلة.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للاستفسار عبر الرقم التالي: 0555640766 وزيارة الفندق من اجل التقديم على الوظائف.