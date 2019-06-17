” ستوكهولم ” لأبحاث السلام: إسرائيل تمتلك 100 قنبلة نووية

ستوكهولم(صدى):

أعلن معهد ” ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “ أن إسرائيل تملك ما يقارب 100 قنبلة نووية، مشيرة إلى أن نحو 30 منها يمكن إطلاقها على أهدافها بوساطة طائرات.

وعن ذلك، كشف المعهد السويدي أن حوالي 50 رأسًا نوويًا يمكن إطلاقها بوساطة صواريخ بالستية، مثل ” صاروخ أريحا 3 المتوسط المدى ” والذي يبلغ مداه نحو 5500 كلم.

كما أوضح أن اسرائيل قامت بتحديث أسطولها من غواصات دولفين الألمانية؛ وذلك لتمكينها من حمل صواريخ كروز نووية.

من الجدير بالذكر أن هناك نحو 13865 رأسًا نوويًا في العالم تمتلكها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، وأن أكثر من 90% منها هي ترسانة أمريكية وروسية.