الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء
كشفت ” الشركة السعودية للخدمات الأرضية ” عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، وذلك من أجل العمل في الشركة بمدينة ” الرياض ” ، وفقآ للمسمى الوظيفي والشروط التالية:
– أن تكون المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية.
– أن تكون المتقدمات حاصلات على المؤهل العلمي المناسب.
– إجادتهن للغة الإنجليزية بطلاقة.
– المهارات في التواصل.
– المهارات في استخدام الحاسب الآلي.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ابتداءً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 16/6/2019 ميلادي، وينتهي بتاريخ 20/6/2019 ميلادي، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75591 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يكفينا شر تواليها ,,