الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت ” الشركة السعودية للخدمات الأرضية ” عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، وذلك من أجل العمل في الشركة بمدينة ” الرياض ” ، وفقآ للمسمى الوظيفي والشروط التالية:

– أن تكون المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية.

– أن تكون المتقدمات حاصلات على المؤهل العلمي المناسب.

– إجادتهن للغة الإنجليزية بطلاقة.

– المهارات في التواصل.

– المهارات في استخدام الحاسب الآلي.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ابتداءً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 16/6/2019 ميلادي، وينتهي بتاريخ 20/6/2019 ميلادي، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا