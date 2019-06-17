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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة للنساء
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت ” الشركة السعودية للخدمات الأرضية ” عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، وذلك من أجل العمل في الشركة بمدينة ” الرياض ” ، وفقآ للمسمى الوظيفي والشروط التالية:

– أن تكون المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية.

– أن تكون المتقدمات حاصلات على المؤهل العلمي المناسب.

– إجادتهن للغة الإنجليزية بطلاقة.

– المهارات في التواصل.

– المهارات في استخدام الحاسب الآلي.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ابتداءً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 16/6/2019 ميلادي، وينتهي بتاريخ 20/6/2019 ميلادي، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75591 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يكفينا شر تواليها ,,

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