ابتكار أجهزة استشعار لمنع سرقة الجوالات من أيدي أصحابها

وكالات(صدى):

ابتكرت شركة إريكسون السويدية العملاقة، تقنية جديدة مضادة للنشل والسرقة، تم التوصل إليها لمنع النشالين من سرقة الجوالات الذكية من يد المستخدم أو نشله من الجيب الخلفي للمرء، وهي عبارة عن أجهزة استشعار يمكنها معرفة ما إذا كان الشخص الذي يمسك بالهاتف هو صاحبه أو نشال.

ويعد مبدأ التقنية الرئيسي، هو الاهتزاز السريع والمتلاحق إذا ما أمسك النشال بالهاتف الذكي من أطرافه؛ الأمر الذي يدفعه إلى تركه خشية القبض عليه متلبسًا بالجرم المشهود؛ حيث في حالة الاحتكاك التكيفي، سيعاني الشخص غير المخول أو النشال، من صعوبة في الإمساك بالهاتف.

وفي السياق نفسه، فإن أجهزة استشعار مدمجة ومثبتة ضمن بنية الهاتف الذكي تستطيع اكتشاف كيفية استخدامه أو التقاطه من قِبَل صاحبه الأصلي؛ بينما تختلف طريقة إخراج الهاتف من الجيب الخلفي للمستخدم بين صاحب الجهاز والنشال؛ حيث ينزلق في حال كان أحدهم يحاول إخراجه من الجيب.