بالصور.. طلاب وطالبات الرياض يقدمون الهدايا للمسنين عرفانًا بدورهم في تنمية المجتمع

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

احتفت أندية الرياض الموسمية وأندية الحي باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين والذي يصادف يوم السبت الموافق 15يونيو .

ونظمت الأندية فعاليات متنوعة احتفاءً بكبار السن وذلك تحت شعار أكرموا كبارنا حيث تنوعت الفعاليات المختلفة حيث قام نادي الحي بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بعمل جدارية كتب فيها حقوق المسنين كما تم عرض مقاطع فيديو توعوية عن حقوق المسنين لمرتادي النادي ، كما قام نادي الحي بثانوية اليعقوبي باستضافة عدد من كبار السن والمتقاعدين وتكريمهم عرفانا بما قدموه لوطنهم وفي نادي هشام بن حكيم تم عمل مبادرة في استضافة كبار السن في الحي تحت شعار كلنا أبناؤكم لترسيخ أهمية الاهتمام ‫بكبار السن‬⁩ لدى النشء وتوطيد العلاقة الأخوية بينهم.

وفي نادي الحي بعرقة نظم النادي زيارة لمجلس أبوحمدان بعرقة القديمة والذي كان في استقبالهم مؤسس المجلس الأستاذ ناصر المدعج حيث تحدث المدعج عن عرقة القديمة وعن المجلس والذي تم إنشائه منذ قرابة 35 عام .

كما نظم نادي متوسطة ابن الحاجب زيارة لدار المسنين قدموا من خلالها الهدايا للنزلاء تكريما وتقديرا لهم من جهته بين مدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن مشاركة وزارة التعليم ممثلة في تعليم الرياض في اليوم العالمي للتوعية بحقوق المسنين يأتي تقديرا لهذه الفئة الغالية ولدورهم الكبير في المساهمة في تنمية وطنهم الغالي ، كذلك تسليط الضوء على حقوق هذه الفئة والواجبات المترتبة على المجتمع تجاههم مشيرا أن تعليم الرياض نظم عدد من الفعاليات التي تعرف بحقوقهم من خلال حسابات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفعاليات المقدمة في أندية الحي والأندية الموسمية لتوعية الطلاب والطالبات بحقوق فئة كبار السن إضافة استضافتهم في هذه الأندية وتقديم الهدايا لهم .

الجدير ذكره أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 15 يونيو يوماً عالمياً للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين ويعتبر هذا اليوم الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضاً إساءة معاملة بعض أجيالنا الأكبر سنًا وتعريضهم للمعاناة.