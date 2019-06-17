بالصور.. محافظ أملج يرعى انطلاق بطولة البحر الأحمر الأولى

محمد السعران(صدى):

رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس انطلاق دورة البحر الأحمر الاولى التي ينظمها نادي الحوراء الرياضي على ملعبه وبمشاركة 12 فريق من المحافظة والمحافظات المجاورة .

وبدأ حفل الانطلاق بالسلام الملكي والقرآن الكريم ثم كلمة لرئيس نادي الحوراء منصور عطيفي وقد رحب بالحضور موجهاً الشكر للداعمين والمشاركين وحضر الافتتاح رئيس المجلس البلدي لمحافظة املج ورجل الأعمال وعدد من وجهاء وأعيان المحافظة واللاعبين السابقين الذين مثلوا نادي الحوراء وجمهور غفير من محبي كرة القدم .

لتنطلق الجولة الأولى من دورة البحر الأحمر بين فريقي الوداد والمونديالي وحكّم اللقاء احمد القرشي الذي اطلق صافرته معلناً عن بدأ المباراه عند الساعه 10:00 مساءً ويعاونه كلاً من حكم مساعد اول مؤيد سليم ومساعد ثاني محمد فهد وانهى الوداد الشوط الأول بنتيجة 0/2 واستطاع مضاعفة النتيجه لينهي اللقاء بنتيجة قاسيه قوامها أربعة أهداف دون رد تناوب على تسجل الأهداف الكابتن سلطان عتيق ثلاث اهداف وهدف للكابتن علي عايد .

وفي المباراة الثانية استطاع فريق الملكي أن يحسم اللقاء أمام نظيره النخيل بثانيئة دون رد بقدم اللاعب محمد سليمان انتهى شوطها الأول سلبي ، قاد المباراه تحكيمياً محمد فهد ساحه ويعاونه كلاً من فرج الحمدي وأحمد الزراع .

حيث أعلنت لجنة التنمية السياحيه تكفلها بجوائز النهائي كمساهمه منها للبطولة كما تم السحب على اربع جوائز للجمهور بين شوطي المباريتين