‏‎” الشورى ” يطالب المساحة الجيولوجية بإنشاء متاحف للأحافير

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسية.

وعلى جانب آخر، طالب الهيئة بصرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.

وناشد المجلس، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية والبيئية.