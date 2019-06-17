مصنع شركة أبناء صديق صالح يعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصنع شركة أبناء صديق صالح فارس المحدودة والتي تعمل في مجال التصنيع والمواد الخام المعالجة، والأغذية، والملابس، والأثاث، عن توافر وظائف شاغرة في مجال المشتريات تحت مسمى وظيفي مسؤول مشتريات بوظيفة واحدة في المصنع بالمدينة المنورة وتلك الوظائف موجهة للنساء فقط من حملة شهادة البكالوريوس.

ولفتت إلى شروط ومتطلبات التوظيف وهي أن تكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، موضحة أن الراتب 3000 ريال سعودي، ودوام كامل، وفترة العمل: صباحية ومسائية.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم بتاريخ 16/6/2019 ميلادي، من خلال النقر على الرابط التالي: هنا