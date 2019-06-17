الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

وكالات(صدى):

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم، بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1338.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1343.90 دولار للأوقية.