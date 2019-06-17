مخاطر صحية وأمراض تتسبب فيها ” المكيفات “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص لاستخدام ” المكيفات ” من أجل التخلص من ارتفاع درجة حرارة الهواء؛ إلا أن ” المكيفات ” يمكن أن تتسبب في سوء الحالة الصحية؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز المخاطر التي تسببها ” المكيفات ” .

– الإصابة بـ ” البرد ”

الإصابة بأمراض البرد بسبب عمل مكيف الهواء أمر مؤكد، وأكثر من هذا يمكن أن يصاب الشخص الجالس في غرفة مبردة بتيار هوائي من المكيف بأمراض لم يدرس الخبراء تطورها جيدا حتى الآن.

– الغبار

يتراكم على أسطح مختلف الاثاث والأجهزة بما فيها المكيفات الغبار الذي يعني تراكم مسببات الحساسية، أي أن المكيفات من هذه الناحية تشكل خطورة على الصحة أيضًا.

كما أن عدم تنظيف المرشحات في الوقت المناسب من الغبار والقذارة المتراكمة، فإنها تتحول إلى حاضنة للغبار ومسببات الحساسية، أي أن المكيفات التي لا تنظف تصبح مصدر خطورة على الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن المكيفات لا يمكن أن تحل محل تهوية الغرف؛ لأن المكيف يعمل على تدوير الهواء، في حين تعمل التهوية على تغيير الهواء في الغرفة وطرد المواد الضارة.