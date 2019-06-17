النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط،مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4 بالمئة.

وكان الخام قد صعد 1.1 بالمئة يوم الجمعة.