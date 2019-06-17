نصائح مهمة للحفاظ على جمال المرأة الحامل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح أطباء أن جسد المرأة يتعرّض للكثير من التغييرات خلال مرحلة الحمل، إضافة إلى أن هناك بعض الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على جمالك خلال مرحلة الحمل ومنها أولا.. تناولي الطعام الصحي المتوازن.

ثانيا.. اشربي كميات كافية من السوائل خاصة المياه.

ثالثا.. احصلي على قدر كافي من النوم يومياً.

رابعا.. بشرتك بحاجة إلى الترطيب خلال الحمل، كما أن عليكِ التحقق من مكوّنات مستحضرات التجميل خاصتك.

خامسا.. توقفي عن استخدام صبغات الشعر خلال الشهور الأولى من الحمل، ومن ثم يمكنك استخدامها، ولكن بعد التحقق من مكوناتها والتأكد من أنها غير ضارة بالحمل.

سادسا.. استخدمي كريم مقاوم لعلامات التمدد.

سابعا.. مارسي التمارين الرياضية المناسبة للحمل بانتظام.

ثامنا.. اذهبي لمنتج صحي واحصلي على بعض التدليل والعناية بجسمك وشعرك.

تاسعا.. احرصي على الاسترخاء عبر التأمل والراحة.

عاشرا.. اقضي وقتاً رومانسياً مع زوجك، وأمسيات رائعة بصحبة صديقاتك، فهذه الأوقات الجيدة تحسّن حالتك المزاجية، وتزيدك جمالاً.