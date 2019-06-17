مؤسسة تجارية كبرى بالرياض تعلن عن وظائف مبيعات شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة تجارية كبرى في العاصمة الرياض، عن توفر وظائف مبيعات شاغرة للنساء والرجال.

وأوضحت المؤسسة، أنه يفضل في المتقدم الحصول على خبرة في مجال البيع بالتجزئة، كما أن المؤهل المطلوب مناسب للوظيفة؛ لافتة إلى أنه توفر الشركة رواتب مجزية بالإضافة لحوافز ومكافئات سنوية.

وتوفر الشركة بيئة عمل مناسبة؛ فيما يستفيد الموظفون من تامين طبي وسكن؛ مشيرة إلى أن للمهتمين بالوظائف اعلاه بعث السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] ، أو التواصل على الرقم الآتي:0556661403