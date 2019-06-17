” صحة الرياض ” تطلق الحملة التعريفية لوثيقة الافصاح

فاطمة الرويلي(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، أطلقت ادارة تخطيط الموارد البشرية صباح اليوم الاحد الحملة التعريفية لوثيقة الإفصاح التي ينفذها مكتب الإفصاح وتعارض المصالح “أفصح” بوزارة الصحة .

وذلك في اطار تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى منسوبي “صحة الرياض” ، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها ، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف “الصحة” رؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.

إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الإفصاح وتعارض المصالح وبيان فوائد الالتزام بما ورد في الوثيقة وتعزيز الرقابة الذاتية .

وتاتي الوثيقة تواصلاً لجهود وزارة الصحة وإلتزاماً منها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومنع حالات تعارض المصالح والحد من المخالفات الإدارية والمالية، حيث تم بناؤها على أساس ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص “الباب الخامس ” منها الذي حمل عنوان تعارض المصالح ومكافحة الفساد ، لافتاً النظر إلى أن هذه الوثيقة تنطبق على جميع موظفي الوزارة ولا يستثنى أحد منها ، حيث تعد أداة تهدف إلى تعزيز أهمية دور موظف وزارة الصحة و تنمية روح المسؤولية لديه، وبموافقته على الوثيقة يكون قدم معنى للإلتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها وزارة الصحة.

حيث يبدأ الزامية الوثيقة بتاريخ 23/10/1440 وتكون الإستفادة من الخدمات الذاتية على نظام موارد مربوطة بتعبئتها والموافقة عليها، ، كما سيتم طلب تحديثها بشكل دوري سنوي من خلال نظام موارد ، كما أن إفصاح الموظف لايعني مخالفته وإنما حماية له.