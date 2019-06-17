فوائد صحية يحققها لك ” الترمس “
يُعد ” الترمس ” من أحد أنواع التسالي التي تفيد الجسم، خاصة وأنها فقيرة بالسعرات الحرارية، لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز الفوائد الصحية للترمس.
– مفيد لمرضى السكر
يساعد على تعديل مستوى السكر والكولسترول في الدم، حيث يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وكذلك نسبة الكولسترول الضارّ LDL .
– تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يعزز ” الترمس ” عمل الأمعاء، لاحتوائه على المعادن والألياف الغذائية، فيساعد بذلك في الوقاية وعلاج الإمساك.
– يساعد في عمليات الحرق
يساهم بشكل فعال في عمليات الحرق في الجسم، حيث يحتوي على الفيتامين ” بي ” B .
– تقوية مناعة الجسم
يُعد الترمس مصدرًا أساسيًّا للمنجنيز والزنك؛ وهما معدنان أساسيان في تقوية المناعة وتعزيز صحة الإنجاب وتنظيم نشاط الجينات.
– مفيد لصحة العظام
يحتوي ” الترمس ” على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنجنيز، وبذلك يعزز صحة العظام والغضاريف.
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