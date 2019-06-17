فوائد صحية يحققها لك ” الترمس “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد ” الترمس ” من أحد أنواع التسالي التي تفيد الجسم، خاصة وأنها فقيرة بالسعرات الحرارية، لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز الفوائد الصحية للترمس.

– مفيد لمرضى السكر

يساعد على تعديل مستوى السكر والكولسترول في الدم، حيث يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وكذلك نسبة الكولسترول الضارّ LDL .

– تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعزز ” الترمس ” عمل الأمعاء، لاحتوائه على المعادن والألياف الغذائية، فيساعد بذلك في الوقاية وعلاج الإمساك.

– يساعد في عمليات الحرق

يساهم بشكل فعال في عمليات الحرق في الجسم، حيث يحتوي على الفيتامين ” بي ” B .

– تقوية مناعة الجسم

يُعد الترمس مصدرًا أساسيًّا للمنجنيز والزنك؛ وهما معدنان أساسيان في تقوية المناعة وتعزيز صحة الإنجاب وتنظيم نشاط الجينات.

– مفيد لصحة العظام

يحتوي ” الترمس ” على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنجنيز، وبذلك يعزز صحة العظام والغضاريف.