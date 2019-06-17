خبراء سيارات يكشفون أهمية فلتر الهواء 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حث خبراء السيارات على تبديل فلتر الهواء في السيارة مرتين في العام لضمان عمله بكفاءة أكبر والحفاظ على عمر محرك السيارة ودرجة استهلاك البنزين.

وأشار الخبراء إلى أن تراكم الأتربة والشوائب على فلتر الهواء الذي يقوم بتنقية المحرك منها يؤدي الى استهلاك البنزين بدرجة أكبر وبالتالي يزيد من النقود التي تستهلكها السيارة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وأوضح الخبراء أن تغيير الفلتر في الأجواء الصحراوية والتي تنتشر فيها الأتربة ضروري بصفة دورية، مقارنة بالسيارات التي لا تتعرض لأتربة باستمرار، حيث يعتاد سائقو السيارات في مصر على تغيير الفلتر مع كل تغيير للزيت وهو أمر جيد.