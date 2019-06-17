وزير الشؤون الإسلامية عن حوار ولي العهد: تاريخيا ينضج بالقوة

عادل الحربي(صدى):

وصف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الحوار الذي أجراه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة ” الشرق الأوسط ” بالتاريخي.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ولي العهد كان متألقاً في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية، وحواره كان تاريخياً ينضج بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية ” .

وتابع: ” حوار ولي العهد كان متجرداً من الحقد والكراهية والظلم، ونسيج وحدة في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن، اللهم كن له راعيآ ” .