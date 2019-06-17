نهال عنبر توضح الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية وعضو نقابة المهن التمثيلية، نهال عنبر، حقيقة توقف قلب الفنان عزت أبو عوف ومفارقته الحياة، حيث نفت هذا الأمر قائلةً إن الشائعات لا تفارق عزت أبو عوف منذ أن دخل المستشفى، وإنها لا تعلم من وراء تلك الشائعات التي تؤثر سلباً على حال شقيقاته الأربع.

وأوضحت نهال عنبر: ” كل تلك الأخبار كاذبة، مع تأكيد أن حالة عزت صعبة، ومتدهورة وحرجة، ولكنه لا يزال على قيد الحياة، وغير قادر على الكلام أو التحرك “.

وفي السياق نفسه، لم تجب عن توضيح المشاكل الصحية التي يعانيها الفنان الكبير بالتحديد، إذ ليس لها الحق في الإعلان عن تفاصيل مرضه.