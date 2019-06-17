زفاف راموس لم يكلفه ” سنتًا واحدًا “

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من أن ثروة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وزوجته، تتجاوز الملايين إلا أنهما لم يتكفلا بمصاريف زفافهما.

وتحملت شركة Amazon Prime Video تكاليف الحفل مقابل تصويره حصريًا فضلًا عن نقل جوانب من حياته داخل وخارج الملعب.

يذكر أنه حضر حفل زواج راموس على خطيبته التي تكبره بثمانية أعوام، نحو 500 ضيف في مسقط رأسه بعد زفاف الزوجين في كاتدرائية إشبيلية.

اقرأ أيضًا: