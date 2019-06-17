العثور على معلومات هامة تقود لفك لغز اختفاء الطيار السعودي في الفلبين

مانيلا(صدى):

على خلفية فقد الاتصال بالطيار السعودي، عبدالله الشريف، منذ حوالي شهر، في الفلبين، كشفت مصادر عن توصل فرق البحث لمعلومات مهمة.

ومن المتوقع أن تقود تلك المعلومات إلى موقع الطائرة المفقودة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ومن جانبه أوضحت عائلة الطيار أنه لم يتم العثور على أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء، ما يدل على أن عبدالله ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة.

يذكر أن الشريف كان قد تواجد مع شقيقه في الفلبين؛ لدراسة الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.

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